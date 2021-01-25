170 человек «зависли» на канатной дороге в Сочи

Политика

В Сочи, на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны, остановилась канатная дорога.

Инцидент произошел в горнотуристическом центре «Газпром» на трассе «Лаура». Эвакуированы 170 человек. Их транспортируют на снегоходах. Канатная дорога остановилась из-за технического сбоя. В результате инцидента никто не пострадал.

Горнотуристический центр «Газпром» находится вблизи села Эстосадок в Адлерском районе. Во время зимних Олимпийских игр в этом центре состоялись соревнования по лыжным гонкам и биатлону, сообщает РБК.