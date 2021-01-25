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170 человек «зависли» на канатной дороге в Сочи

Артем Денисов
25 января, 2021 23:02
1 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 23:02
1 мин
канатная дорога
Фото: pixabay.com

В Сочи, на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны, остановилась канатная дорога.

Инцидент произошел в горнотуристическом центре «Газпром» на трассе «Лаура». Эвакуированы 170 человек. Их транспортируют на снегоходах. Канатная дорога остановилась из-за технического сбоя. В результате инцидента никто не пострадал.

Горнотуристический центр «Газпром» находится вблизи села Эстосадок в Адлерском районе. Во время зимних Олимпийских игр в этом центре состоялись соревнования по лыжным гонкам и биатлону, сообщает РБК.

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туризм
Сочи
канатная дорога
1 мин
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