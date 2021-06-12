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Политика
150 миллионов долларов от США. На Украине рассказали куда направят средства
12 июня, 2021 12:22
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Украина направит 150 миллионов долларов от правительства США на углубление совместимости с НАТО, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
«По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, оборону границ и углубление совместимости с НАТО», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины сокращает финансирование на обновление вооружения, а гособоронзаказ претерпел серьезные изменения, пишет РИА «Новости».
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