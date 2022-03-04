10 дней, которые потрясли мир: итоги первого этапа спецоперации на Украине
Военный обозреватель подвел итоги первой недели спецоперации на Украине.
По мнению военного обозревателя Александра Гольца, ни политические, ни военные цели противоборствующих сторон в первые десять дней так и не были достигнуты.
У России не получилось завершить спецоперацию в сжатые сроки. Сегодняшняя конечная цель – демилитаризация и денацификация Украины – была обозначена сравнительно недавно, на первом этапе российская армия выполняла «миротворческую миссию по защите интересов ДНР и ЛРН».
Для достижения новой задачи необходимо полностью сменить действующий на Украине режим и установить там какой-то другой, пророссийский. Решить это только силами Минобороны РФ невозможно.
Украине не удалось оказать серьезного сопротивления российским военным частям. А попытки вести городские бои при помощи снайперов вынуждают российскую сторону применять артиллерию, что может привести к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
Зеленскому не удалось и заручиться военной помощью НАТО - Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что не допустит перерастания конфликта в крупномасштабную войну.
Переговоры о прекращении огня, которых дожидаются миллионы людей на всех континентах, пока ведутся руководителями третьего ранга, после каждого раунда им приходится связываться со своими президентами, дискутировать, принимать новые решения и вновь выходить с ними на переговоры.
Такая затяжная модель возможна в условиях мира, но не в условиях боевых действий.
Если же вспомнить, что главнейшими требованиями сторон соответственно является «восстановление целостности Украины» и «освобождение Украины от киевского режима», к перспективам этих переговоров пока стоит относиться скептически, - считает Александр Гольц.