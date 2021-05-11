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Политика

На российскую территорию могут выпустить опасных микробов. Кто спонсор смерти?

Лилия Караева
11 мая, 2021 11:41
1 мин
Лилия Караева
11 мая, 2021 11:41
1 мин
НАТО
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов спрогнозировал попадание в страну смертельных микробов из лабораторий НАТО, расположенных у границ. Он полагает, что они могут попасть на нашу территорию случайно и привести к массовому поражению.

Аверьянов указал на активизацию биологических исследований во многих странах. Создание биологического оружия по всему миру спонсирует Вашингтон.

Замсекретаря Совбез опасается, что «смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России».

Об этом Аверьянов сказал в интервью РИА Новости.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что новые биолаборатории растут в мире «как на дрожжах». Чаще всего их строят у границ Китая и России.

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Микробы
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