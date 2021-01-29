Деятели культуры и науки вступились за якутского шамана Александра Габышева

Политика

Ученые, писатели, критики и многие другие деятели российской культуры и науки выступили с обращением в поддержку якутского шамана Александра Габышева.

В опубликованном на сайте издания Colta заявлении утверждается, что власти возобновляют советскую практику карательной медицины, насильно удерживая шамана в лечебнице.

«Неужели Путин боится шамана и считает, что его появление в Москве может ему реально навредить?» - задают закономерный вопрос авторы документа.

Авторы стремятся привлечь к происходящему внимание тех, кто мог бы помочь освобождению Габышева, который публично заявил о намерении совершить повторный поход в направлении Москвы для изгнания из Кремля «темных сил».

Свою подпись поставили многие деятели культуры, включая Светлану Алексиевич, Льва Рубинштейна, кинокритика Антона Долина и многих других.