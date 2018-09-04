Гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков, зять режиссера Никиты Михалкова, признан банкротом.

Кредитная организация Бинбанка заявила, что зять режиссера задолжал ей более 78 млн рублей.

В возглавляемый Альбертом Баковым концерн «Тракторные заводы» входят зауральские предприятия «Курганмашзавод», «Специальное конструкторское бюро машиностроения» и «Зауральский кузнечно-литейный завод».

В настоящее время эти предприятия находятся в стадии передачи госкорпорации «Ростех», однако основным акционером до сих пор является КТЗ, сообщает «URA» со ссылкой на РИА Новости.