Зять режиссера Никиты Михалкова признан банкротом
Гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков, зять режиссера Никиты Михалкова, признан банкротом.
Кредитная организация Бинбанка заявила, что зять режиссера задолжал ей более 78 млн рублей.
В возглавляемый Альбертом Баковым концерн «Тракторные заводы» входят зауральские предприятия «Курганмашзавод», «Специальное конструкторское бюро машиностроения» и «Зауральский кузнечно-литейный завод».
В настоящее время эти предприятия находятся в стадии передачи госкорпорации «Ростех», однако основным акционером до сих пор является КТЗ, сообщает «URA» со ссылкой на РИА Новости.
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