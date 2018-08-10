«Звездный городок» вытеснил в Москве Центр имени Хруничева
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о появлении в Москве нового «Звездного городка», который переедет на территорию Центра имени Хруничева в Филях.
На новой территории разместятся все рабочие ракетно-космических предприятий столицы.
Также на новое предприятие переедут порядка 35 тысяч работников ракетно-космической сферы «Роскосмоса», сообщает «Народные новости».
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Активистка движения «Новое величие» встревожила сам Кремль
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии