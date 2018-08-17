Звезда «Уральских пельменей» будет бороться за депутатское кресло

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обжаловала решение Ленинского районного суда о лишении ее права участвовать в выборах в городскую думу Екатеринбурга.

Юлия Михалкова метила на депутатское кресло в екатеринбургской гордуме, но 13 августа Ленинский районный суд отменил ее регистрацию на выборы.

Решение было обусловлено тем, что при проверке комиссия выявила ошибки и нарушения в данных избирателей, которые поставили свою подпись актрисе, сообщает «Федерал Пресс».

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