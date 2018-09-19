Звенигород вошел в Топ-5 популярных малых городов России

Подмосковный Звенигород вошел в Топ-5 популярнейших у туристов малых городов России наступившей осенью по системе оценки бронировании жилья.

Звенигород занял четвертое место. В среднем путешественники проводят здесь два дня. Проживание обходится в три с половиной тысячи рублей в сутки на семью.

В пятерку лидеров также включили следующие города: Лахденпохья, Суздаль, Переславль-Залесский и Боровск, передает «Подмосковье сегодня».