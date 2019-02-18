Зрители «Поле чудес» устроили давку из-за бесплатной еды
В Сети распространилось видео со съемок программы «Поле чудес», где зрители спешат забрать съедобные подарки, принесенные участниками телешоу. Раздача бесплатных угощений обернулась настоящей давкой.
На записи видно, как люди срываются с места, чтобы успеть забрать еду. Многие взяли с собой пакеты, чтобы утащить как можно больше.
Люди толкаются, пытаясь забрать продукты. В результате пострадали несколько пенсионеров, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Пользователи Сети объясняют увиденное низким уровнем жизни и называют такое поведение отвратительным. В то же время оказалось, что за съемки в телеигре зрителям платят около 1 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Первый канал отстранил от участия в «Что? Где? Когда?» магистра Александра Друзя после скандала с обвинениями в подкупе.
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