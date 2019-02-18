Зрители «Поле чудес» устроили давку из-за бесплатной еды

Зрители «Поле чудес» устроили давку из-за бесплатной еды

В Сети распространилось видео со съемок программы «Поле чудес», где зрители спешат забрать съедобные подарки, принесенные участниками телешоу. Раздача бесплатных угощений обернулась настоящей давкой.

На записи видно, как люди срываются с места, чтобы успеть забрать еду. Многие взяли с собой пакеты, чтобы утащить как можно больше.

Люди толкаются, пытаясь забрать продукты. В результате пострадали несколько пенсионеров, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Пользователи Сети объясняют увиденное низким уровнем жизни и называют такое поведение отвратительным. В то же время оказалось, что за съемки в телеигре зрителям платят около 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Первый канал отстранил от участия в «Что? Где? Когда?» магистра Александра Друзя после скандала с обвинениями в подкупе.

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