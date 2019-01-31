«Золотые горы» семьи Арашуковых изъяли при обысках

Внушительную коллекцию оружия, золотые слитки и большое количество наличных средств изъяла полиция во время обысков у арестованного накануне сенатора Рауфа Арашукова и его родственников.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что были найдены сабли, кинжалы, слитки золота и много наличных денег. Точное количество изъятых предметов не называется. Обыски проходили в рамках уголовного дела по обвинению в создании преступного сообщества и двух убийствах.

Напомним, 32-летнего сенатора задержали 30 января во время закрытого заседания в Совете Федерации. В это время в зале находился генеральный прокурор Юрий Чайка. Арашуков попытался уйти с заседания, однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила его вернуться.

Сенатор от Карачаево-Черкесии обвиняется в убийстве двух лиц, оказании давления на свидетелей, участии в преступной группировке. Позже стало известно о задержании его отца – Рауля Арашукова. Его подозревают в краже природного газа на сумму 30 млрд рублей.