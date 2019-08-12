«Золотую судью» Хахалеву отстранили от дел

Краснодарская судья Елена Хахалева отстранена от судебных процессов и займётся научно-консультационной работой ― такое решение принял новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов, об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Сообщается, что главный кубанский судья перетасовал составы судей по специализациям с целью «совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке». Внутри краевого суда теперь будет работать одиннадцать судейских составов, из которых десять будут заниматься ведением гражданских и уголовный дел и ещё один ― обобщением и систематизацией практики по гражданским делам.

Таким образом, судья Елена Хахалева, ставшая героиней громкого скандала в 2017 году, переведена полностью на «бумажную работу».

Прозвище «золотая судья» госпожа Хахалева получила после того, как в сети оказалось размещено видео шикарной свадьбы её дочери, которая, по оценкам СМИ, могла обойтись минимум в 2 миллиона долларов. Сама Хахалева отмалчиваться долго не стала и рассказала, что тордество оплатил отец её дочери, крупный предприниматель. Сам он рассказал, что на самом деле всё торжество обошлось менее чем в пять миллионов рублей, а выступавшие на свадьбе звёзды первой величины ― старый добрые друзья семьи и ни копейки не взяли за работу.

Также журналисты обнаружили, что у федерального судьи Хахалевой якобы фальшивый диплом о высшем образовании, однако проведённая внутрисудейская проверка эту информацию не подтвердила.