Золото может подешеветь в странах ЕАЭС

Ювелирные украшения будут стоить дешевле через 2 года. Это произойдёт после того, как страны союза признают пробирные клейма.

Главы правительств стран объединения 25 октября подпишут два важных документа. Оба они регулируют рынок ювелирных изделий. Помимо признания пробирных клейм на ювелирных изделиях, страны ЕАЭС создадут Евразийское ювелирное бюро.

Совместное производство дает свои преимущества. Во всех странах объединения хорошо развито это дело, есть производственные мощности и добыча. При этом у каждой страны союза есть и собственные конкурентные преимущества в ювелирной отрасли.

Все эти меры позволят производить больше золотых украшений и соотвественно повысить экспорт изделий до $1,3 млрд в год, пишут «Известия».

Как оказалось, главными покупателями золота за последние семь лет стали Москва, Пекин и Нью-Дели. Количество желтого металла в Российской Федерации увеличились на 1210 тонн.