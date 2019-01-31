Золотая «подушка безопасности» России побила рекорды мира

Банк России в 2018 году закупил рекордное за последние полвека количество золота – 274,3 тонны. Эксперты объясняют эти меры попыткой защититься от долларовых рисков, которые несут западные санкции.

Центробанки мира купили золота общим объемом 651,5 тонн. Треть этих запасов пришлась на долю России, которая дедолларизирует валютные запасы.

Покупка золота осуществлялась за счет продажи облигаций США. На фоне недоверия к политике Штатов свои запасы существенно пополнили Турция и Казахстан.

Старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Михаил Хромов считает, что действия ЦБ продиктованы отходом от доллара в пользу других валют. «Действия российского ЦБ связаны с его стратегией диверсификации валютных резервов», - объяснил он в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что Банк России в 2018 году нарастил запасы юаня в 147 раз.