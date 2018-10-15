Зиявудин Магомедов вслед за НМТП продаст долю в «Трансконтейнере»
Компания FESCO, третью которой владеет Зиявудин Магомедов, собирается продать 25,07% крупнейшего в России железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Деньги от продажи пойдут на погашение долгов.
Об этом рассказала экс-глава «Суммы» Лейла Маммедзаде. По ее словам, стоимость четвертой доли «Трансконтейнера» составляет 15,6 млрд рублей.
Интерес к пакету FESCO в «Трансконтейнере» проявляли UCL Holding Владимира Лисина и «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Кто именно станет новым владельцем, Маммедзаде не сообщила. Источник РБК ранее рассказывал, что структура Абрамовича и Абрамова готовится к оценке «Трансконтейнера» и рассматривает возможность приватизации госпакета.
В марте сам Магомедов и его старший брат Магомед оказались под арестом по обвинению в организации преступного сообщества. «Трансконтейнер» станет вторым крупным активом, из которого выходит Магомедов. В начале октября он продал «Транснефти» 25% Новороссийского морского торгового порта. Сумма сделки составила 750 млн долларов.
«Трансконтейнер» является крупнейшим железнодорожным контейнерным перевозчиком в России. Прибыль компании за 2017 года составила 6,5 млрд рублей. На долю «Трансконтейнера» приходится 46% от общего объема перевозок.
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