Зимние выходные дни перенесут в линейку майских праздников

В России комиссия по вопросам регулирования социально-трудовых отношений одобрила новый проект, касающийся выходных и праздничных дней в 2019 году.

Два выходных дня, а именно – 5 и 6 января, которые выпадают в 2019 году на субботу и воскресенье, сменятся 2 и 3 мая.

Последние числа, в свою очередь, выпадают на четверг и пятницу. Кроме того, выходной день в праздник защитника Отечества, 23 февраля, будет перенесен на 10 мая, сообщает «Народные новости».