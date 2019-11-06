Зеленского шокировал один танк за 10 лет на украинском заводе

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева и остался в шоке. За 10 лет на предприятии выпустили один танк.

«Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена — 900 танков за год», - рассердился Зеленский.

Президент отметил, что рабочим платят копейки. Так, зарплата сотрудника предприятия составляет 3,5 тыс. гривен – это 9 тыс. рублей, пишет Lenta.ru.

Зеленский констатировал, что власти относятся к народу «как к скоту» и хотят при этом, чтобы люди не покидали Украину.

Ранее Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве. Конфликт разгорелся при обсуждении достройки терминала и требуемых на это средств.