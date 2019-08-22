Зеленский ставит условия возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможное возвращение России может состоятся только после «возвращения» Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он напомнил о конфликте в Донбассе, и гражданах Украины, находящихся в российских тюрьмах. По его словам, шаги к решению этих проблем станут сигналом к возвращению в «большую восьмёрку», сообщают РИА Новости.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт выразил мнение, что Россия может вернуться в G8, если устранит причины, по которым ее исключили.

В свою очередь, канцлер Ангела Меркель связала возвращение Москвы в саммит восьмёрки с выполнением «Минска-2», несмотря на то, что Россия не является стороной конфликта. При этом США и Франция выступают за участие Москвы во встречах подобного формата.