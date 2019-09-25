Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым за шутку на ТВ

Стало известно о попытке Владимира Зеленского в 2014 году извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за кадры с ним в юмористической передаче. Их личная встреча так и не состоялась, а юмористу подожгли машину.

Зеленский, возглавлявший тогда студию «Квартал 95», обратился за помощью к первому замминистру внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову из-за опасений за свою жизнь. Тот через подчиненного Виталия Стрижака устроил встречу Зеленского с посредником – Юрием Ериняком, который потом и поехал извиняться в Чечню, но был недоволен этим.

У Зеленского была возможность лично встретиться с Кадыровым, но ехать для решения конфликта он отказался, пишет РИА Новости.

Избравшись на пост президента Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за видеоролик на канале «1+1», на котором показан плачущий после молитвы Кадыров. Украинский лидер объяснил, что не знал про это видео, так как не вел данную передачу.