Зеленский дал первое большое интервью российской прессе

Зеленский дал первое большое интервью российской прессе

Фото: украина.ру

Глава Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российским журналистам. Полную версию беседы с политиком телеканал «Россия» обещает показать в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин».

Сегодня на телеканале показали анонс передачи, в нем президент Украины выражает радость началом диалога с РФ. \

«Главное, что мы все начали общаться», — сказал Зеленский после переговоров с руководителем России Владимиром Путиным в Париже в рамках «нормандского саммита».

Напомним, отношения между странами были практически разорваны после того, как Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, где 96,77% высказались за вхождение в состав РФ. Украина, США и ряд европейских стран не признают возвращение полуострова и считают это незаконной аннексией.

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