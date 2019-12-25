Зеленский отчитал чиновника за смех
Украинский президент Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, который улыбался во время заседания Совета развития общин и территорий.
24 декабря глава государства обсуждал с представителями совета проблемы отопления и тарифы жилищно-коммунального хозяйства.
В какой-то момент Зеленский заметил улыбку на лице одного из присутствующих. «Я понимаю, что это весело вам. Ну очень. Вы просто улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес именно вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись», — заявил украинский лидер.
О реакции чиновника не сообщается, передают «Известия».
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