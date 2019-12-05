В Зеленограде бабушку с двумя внуками сбили на переходе (видео)

В Зеленограде водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя маленькими детьми, один из которых скончался в карете скорой помощи.

Трагедия произошла в 18.35 на улице Каменка. Женщина с двумя детьми двух и пяти лет переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в тот момент, когда водитель за рулем «Лады Ларгус» наехал на них.

Все трое получили серьезные ранения, одна из малышек скончалась, так и не доехав до больницы.

По информации телеканала 360, позднее в реанимации скончалась и женщина. Издание пишет, что это была бабушка со своими внуками.

Водитель был задержан на месте происшествия.

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