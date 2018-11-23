Зебр России сделают похожими на «лежачих полицейских»

Минтранс дал рекомендации регионам приподнять пешеходные переходы. Теперь зебры станут похожи на «лежачих полицейских», но будут еще шире.

Приподнятые переходы повысят безопасность граждан. Так, только в 2018 году на пешеходных переходах погибли 597 человек, еще 11,8 тыс. россиян получили травмы. В 60% случаев причиной аварий становилось нарушение водителем правил дорожного движения, остальные инциденты произошли по вине самих пешеходов.

Однако реализовать требование Минтранса готовы не везде. В правительстве Московской области заявили, что не станут переоборудовать переходы.

Эксперты спорят относительно эффективности и целесообразности введения новых требований. В больших городах из-за таких зебр вырастут пробки, заявил эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

Требование Минтранса поддержал член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Он напомнил, что такие зебры установлены в США, Швейцарии. При виде рельефного пешеходного перехода автомобилисты вынуждены сбавлять скорость, чтобы не повредить машину.

Выделение переходов для пешеходов – правильная практика, заявил «Известиям» председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян. Такие конструкции следует подсвечивать или устанавливать вблизи зебр фонари, считает он.

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» входит в перечень нацпрограмм, разработанных во исполнение майских указов президента. Его цель – снизить смертность на дорогах в 3,5 раза – до 4 случаев на 100 тысяч населения.