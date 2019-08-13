Здания Киностудии Горького ушли с торгов за 224 млн рублей

Несколько принадлежавших Киностудии имени Горького зданий на улице Смольная в Москвы были во вторник, 13 августа, проданы с аукциона за 224,6 млн рублей.

В пресс-службе Российского аукционного дома уточнили, что реализованная недвижимость относилась к непрофильным активам киностудии: с молотка ушёл «комплекс из семи зданий общей площадью 2,5 тыс. кв. м и земельный участок 8,6 тыс. кв. м - расположен в жилом районе города у станции метро «Беломорская». В РАД также указали на то, что проданные строения располагались в жилом микрорайоне, соответственно новый их владелец может использовать приобретённый лот под жилую застройку.

«Средства, вырученные от продажи, пополнят бюджет компании, что поспособствует дальнейшему развитию киностудии и реализации проектов, связанных с ее прямой деятельностью. Мы уверены, что инвестор сможет вдохнуть новую жизнь в бывший имущественный комплекс киностудии и в ближайшем будущем реализовать здесь успешный жилой проект», ― приводятся в пресс-релизе слова замруководителя департамента продаж Российского аукционного дома Натальи Кругловой.

Также вы Российском аукционном доме анонсировали новый аукцион по имуществу Киностудии Горького, он запланирован на 17 сентября. «На продажу будет выставлен основной актив - имущественный комплекс площадью около 4 га, расположенный по соседству с сегодняшним объектом, на ул. Валдайская, д. 16. Наилучший вариант использования данной территории ― перепрофилирование в жилье», ― указала Круглова.