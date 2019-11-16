Речь Собчак о возврате Крыма Украине проверят на экстремизм

Московская прокуратура направила интервью Ксении Собчак на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет наличия в словах журналистки признаков экстремизма. Ранее телеведущая в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что Крым нужно вернуть Украине.

С просьбой проверить это высказывание к генеральному прокурору Юрию Чайке обратился председатель Партии ветеранов России.

При этом, как отмечается на сайте партии, экспертиза будет готова не ранее первого квартала 2020 года.

Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума, где 96,77% высказались за вхождение в состав РФ. США и ряд европейских стран не признают возвращение полуострова и считают это незаконной аннексией.

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