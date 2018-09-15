В ДНР заявили об участии западных спецслужб в убийстве Захарченко

В убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко участвовали западные спецслужбы. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ. Это дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что помощь в расследовании убийства Захарченко оказывает Россия, передает РИА Новости.

«Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — добавил врио главы ДНР.

Захарченко скончался 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Тяжелые травмы получил министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. Скончался охранник Захарченко.

Власти ДНР признали произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин назвал убийство подлым, отметив, что те, кто выбрал путь террора, не хотят мирно решить конфликт.