В США заявили о бесполезности российского танка Т-14 «Армата»
Ряд американских СМИ сообщил, что основной боевой танк России нового поколения Т-14 «Армата» совершенно бесполезен для государства.
Американские эксперты пояснили, что танк слишком дорогой, в современных реалиях это не позволит наладить массовое производство.
Кроме того, старые бронетанковые машины обладают высокими характеристиками, позволяющими обеспечивать безопасность.
Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов ответил, что «Армата» крайне важна с точки зрения дальнейшего развития технологий.
По его словам, бронекапсула, которая применяется в Т-14, в перспективе позволяет вообще перейти к дистанционной управляемости танка. Другими словами, к машинам без экипажей.
Также в танке применена система активной защиты, а такая система является передовой.
Он пояснил, что продолжение работ над этим танком позволяют выйти на новый этап развития танкостроения в нашей стране.
Юрий Кнутов добавил, что цель заявления США – дискредитировать достижения российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает «ПолитЭксперт».
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