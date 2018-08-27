В США заявили о бесполезности российского танка Т-14 «Армата»

Ряд американских СМИ сообщил, что основной боевой танк России нового поколения Т-14 «Армата» совершенно бесполезен для государства.

Американские эксперты пояснили, что танк слишком дорогой, в современных реалиях это не позволит наладить массовое производство.

Кроме того, старые бронетанковые машины обладают высокими характеристиками, позволяющими обеспечивать безопасность.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов ответил, что «Армата» крайне важна с точки зрения дальнейшего развития технологий.

По его словам, бронекапсула, которая применяется в Т-14, в перспективе позволяет вообще перейти к дистанционной управляемости танка. Другими словами, к машинам без экипажей.

Также в танке применена система активной защиты, а такая система является передовой.

Он пояснил, что продолжение работ над этим танком позволяют выйти на новый этап развития танкостроения в нашей стране.

Юрий Кнутов добавил, что цель заявления США – дискредитировать достижения российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает «ПолитЭксперт».