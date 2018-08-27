В США заявили о бесполезности российского танка Т-14 «Армата»

Ряд американских СМИ сообщил, что основной боевой танк России нового поколения Т-14 «Армата» совершенно бесполезен для государства.

Американские эксперты пояснили, что танк слишком дорогой, в современных реалиях это не позволит наладить массовое производство.

Кроме того, старые бронетанковые машины обладают высокими характеристиками, позволяющими обеспечивать безопасность.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов ответил, что «Армата» крайне важна с точки зрения дальнейшего развития технологий.

По его словам, бронекапсула, которая применяется в Т-14, в перспективе позволяет вообще перейти к дистанционной управляемости танка. Другими словами, к машинам без экипажей.

Также в танке применена система активной защиты, а такая система является передовой.

Он пояснил, что продолжение работ над этим танком позволяют выйти на новый этап развития танкостроения в нашей стране.

Юрий Кнутов добавил, что цель заявления США – дискредитировать достижения российского оборонно-промышленного комплекса, сообщает «ПолитЭксперт».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: вооружение
Следующая новость Экзамен по английскому языку изменят после критики родителей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО