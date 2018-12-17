На заводе под Москвой ремонт кровли унес жизни троих рабочих
В подмосквном городе Дзержинский обрушилась кровля производственного здания. В результате инцидента погибли три человека.
По данным администрации городского округа, из-под завалов извлечены пять человек. Они находятся в тяжелом состоянии. В МЧС рассказали, что извлекли четверых, еще двое находятся под завалами.
Обрушение произошло на территории ООО «Техногрупп». Обрушение вызвано ремонтными работами. Площадь обрушения сотавила 130 кв.метров, сообщили ТАСС в МЧС. В полиции заявили, что причиной могло стать нарушение техники безопасности и технологии проведения работ.
В конце ноября в Москве обрушилась конструкция строящегося торгового центра. В результате погиб один рабочий.
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