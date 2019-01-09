Завершено оформление томоса о независимости церкви Украины

В Стамбуле окончательно оформлен документ о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Его подписали все члены синода Вселенского патриархата.

Через несколько дней томос об автокефалии доставят на Украину. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал документ 5 января. Назначенный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил свиток 6 января.

В Рождество митрополит вместе с президентом Украины Петром Порошенко принесли томос на литургию в Софийский собор в Киеве. После этого томос вернули в Стамбул для подписания всеми членами синода, которые традиционно собираются 9 числа каждого месяца, передает «Интерфакс».

Новая украинская церковь создается путем объединения УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. УПЦ Московского патриархата не признает создание ПЦУ. После того, как Вселенский патриархат сообщил о планах предоставить независимость украинской церкви, Москва разорвала с Константинополем евхаристическое общение.