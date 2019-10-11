МВД завело дело на экс-губернатора Челябинской области

МВД России завело дело о превышении судебных полномочий против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Следствие полагает, что в результате действий экс-губернатора с 2016 по 2018 годы региону был нанесен ущерб в 20 миллиардов рублей.

Как рассказал ТАСС адвокат Дубровского Игорь Трунов, сейчас чиновник скрывается от следствия в Швейцарии.

Борис Дубровский был назначен губернатором Челябинской области в январе 2014 года. В марте 2019 он покинул пост.