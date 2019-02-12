ФАС завела дело на Samsung из-за одинаковых цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «дочки» южнокорейской корпорации Samsung в России. Ведомство полагает, что действия компании вели к поддержанию цен на смартфоны и планшеты.

Проверка ФАС состоялась в 2018 году. По ее итогам были выявлены признаки нарушения закона о конкуренции. «Дочка» компании координировала экономическую деятельность торговых посредников, которая привела к установлению и поддержанию цен на продукцию.

Это касалось таких моделей смартфонов, как Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus и других, а также планшетов Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6.

В пресс-службе компании Samsung Electronics сказали «Коммерсанту», что работают с ФАС, от других комментариев воздержались.

Ранее ведомство оштрафовало на 2,5 млн рублей LG из-за координации цен на смартфоны. В 2017 году ФАС обвиняла российскую «дочку» Apple в поддержании цен на iPhone. Поводом стало обращение гражданина на одинаковые цены у 16 торговых посредников.