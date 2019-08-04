Затопленный в Приангарье Тулун не будут заселять

Вся территория города Тулун, сильно пострадавшая во время наводнения в регионе, будет исключена из зоны заселения.

«Издан приказ, зарегистрирован в кадастровой палате - в документ попала вся новая зона затопления Тулуна. Такой же документ по зонам затопления готовим по Нижнеудинску» , — сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что для Нижнеудинска и Тулуна будут спроектированы новые защитные сооружения.

Накануне вице-премьер Виталий Мутко жестко раскритиковал работу властей Иркутской области по ликвидации последствий сильного паводка. Он потребовал от руководства региона «взять себя в руки» и решить проблемы пострадавших жителей.

Наводнение произошло в регионе в конце июня. Оно унесло жизни 25 человек. От паводков пострадали более 107 населенных пунктов. Повреждены почти 11 тысяч домов, из которых 3,5 не подлежат восстановлению.

На сегодняшний день никто из потерявших жилье во время наводнения так и не получил квартиру.

Сейчас в шести российских регионах действует режим ЧС. Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС был введен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Кроме этого, из-за сильнейших осадков режим установлен в Амурской области и ЕАО.