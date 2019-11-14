Затопленную Венецию сняли с вертолета

На протяжении нескольких дней Венеция продолжает уходить под воду.

С вертолета сделано видео города. На кадрах видны затопленные улицы и дома - каналы превратились в настоящие реки.

Несмотря на стихийное бедствие, жизнь в городе продолжается. Так, туристы стараются увидеть как можно больше достопримечательностей, а владельцы магазинов защищают их от воды с помощью заграждений, чтобы бизнесу был нанесен минимальный урон.

В настоящее время уровень воды достиг уже рекордных 187 сантиметров, сообщает телеканал «360».

Тем временем, наводнение унесло жизни двух человек. По предварительным данным, гибель 78-летнего мужчины произошла в результате удара электрического тока. Погибший пытался запустить насосы в своем доме, который заливало водой.

Подробности гибели второго человека не известны.

Из-за проливных дождей 80% Венеции оказались затопленными. Так высоко уровень воды поднимался в Венеции только в 1966 году.

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