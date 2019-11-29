Застрявший в туалете сын Сафронова заявил о травле

Застрявший в туалете сын Сафронова заявил о травле

Фото: Lenta.ru

Сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин рассказал о травле, которая началась после инцидента в туалете авиалайнера.

«Очень сложно определить компенсацию морального ущерба, так как, помимо того, что он нанес мне моральный вред, так еще и тысячи людей, которые просто ненавидят полных, высказывают мне гадости в интернете», — заявил пианист.

Музыкант отметил, что находится под огромным прессингом, сообщают «Известия».

Напомним, в интернете появилось видео, на котором видно, как музыкант застрял в туалете. Инцидент произошел во время рейса Казань - Москва. Как считает артист, такая ситуация могла случиться с кем угодно.

Лука зашел в туалет, и в какой-то момент в дверь начали стучать. От неожиданности он нажал кнопку слива, после чего его засосало в унитаз.

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