Застолье на четверых в Новый год обойдется в 6 тысяч рублей

По данным Минсельхоза, стоимость праздничного стола на семью из четырех человек составит 6 263 рубля. Эта цифра на 1,6% выше по сравнению с прошлым годом.

Для жителей Чукотского автономного округа застолье будет самым дорогим и составит более 9 000 рублей. Меньше всего заплатят жители Ингушетии – там праздник обойдется в 3 262 рубля.

Другой важный вопрос в преддверие праздника – какой подарок выбрать родным и близким. Как посоветовал «ПолитЭксперту» директор по развитию оценочной компании «Апхилл» Лев Сальц, подарки лучше покупать в период распродаж. Иногда уместно дарить один подарок на двоих, заявил он.

Презент должен быть универсальным и уместным, считает Сальц. В случае, если денег недостаточно, он посоветовал выбирать практичный вариант, например, чай с конфетами.

Ранее сообщалось, что к декабрю в России снизились цены на огурцы, томаты и яблоки. Это объясняли ростом тепличного производства.