Суд заставил Россию выплатить компенсацию Украине за Крым

Россия должна заплатить компенсацию компании «Укрнафта» в размере 44 млн долларов за утраченные активы в Крыму. Соответствующее решение принял Верховный суд Швейцарии.

Решением от 12 декабря оставлено без изменения заявление России об отмене арбитражного постановления в пользу «Укрнафты».

Кроме 44 млн долларов компенсации инстанция обязала Россию оплатить 159 тыс. долларов судебных издержек. Как уточняет ТАСС, данное решение окончательное.

Напомним, с присоединением Крыма «Укрнафта» потеряла 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений. Киев подал иск в Международный арбитражный суд в Женеве о взыскании компенсации за утраченные активы. Суд встал на сторону Украины, апелляция также подтвердила решение нижестоящей инстанции.

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