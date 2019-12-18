Суд заставил Россию выплатить компенсацию Украине за Крым
Россия должна заплатить компенсацию компании «Укрнафта» в размере 44 млн долларов за утраченные активы в Крыму. Соответствующее решение принял Верховный суд Швейцарии.
Решением от 12 декабря оставлено без изменения заявление России об отмене арбитражного постановления в пользу «Укрнафты».
Кроме 44 млн долларов компенсации инстанция обязала Россию оплатить 159 тыс. долларов судебных издержек. Как уточняет ТАСС, данное решение окончательное.
Напомним, с присоединением Крыма «Укрнафта» потеряла 16 автозаправочных станций и ряд административных помещений. Киев подал иск в Международный арбитражный суд в Женеве о взыскании компенсации за утраченные активы. Суд встал на сторону Украины, апелляция также подтвердила решение нижестоящей инстанции.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!