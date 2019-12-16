Защита расчленителя Соколова просит домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд 16 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на заключение под стражу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Судья рассмотрит апелляцию на постановление Октябрьского районного суда от 11 ноября об аресте Соколова до 8 февраля 2020 года. В ней сторона защиты просит суд выбрать домашний арест в качестве меры пресечения.

Сам Соколов со своей мерой пресечения согласен, пишут «Известия». Однако его адвокат, Александр Почуев, заявил, что «имеет право подать ходатайство на обжалование» как представитель защиты подсудимого. Как рассказал защитник обвиняемого, заседание пройдёт без личного присутствия Соколова — возможно, будет использована видеоконференцсвязь.

Ранее бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, написал журналистам письмо-исповедь. В нем он рассказал о взимотношениях с девушкой и планах подать заявление в ЗАГС 12 ноября.

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