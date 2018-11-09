Зарубежные отели повысили цены на новогодние праздники на 40%

Отели за рубежом подняли цены на грядущие новогодние праздники минимум на 40%. Такие данные приводят сервисы по бронированию. Турпоператоры заявляют, что стоимость путевок осталась на уровне прошлого года.

По информации Ostorovok.ru, в среднем стоимость бронирования выросла на 40% - до 60,7 тыс. рублей. Сильнее всего подорожали отели в Стамбуле (+70%) и Мюнхене (+60%).

Одним из факторов резкого скачка цен называют ослабление рубля по отношению к евро. По данным Центробанка, за год доллар подорожал на 13% - до 65,6 рублей, евро – на 10% и составил 74,4 рубля.

Международные перелеты, «которые можно списать на колебания курсов», выросли в цене на 5-10%, заявляет представитель Aviasales Янис Дзенис. Вместе с тем перелеты на Новый год дороже обычных, и ранние бронирования позволяют сэкономить до 50%.

Стоимость туров, отмечают туроператоры, с прошлого года почти не изменилась. Средний чек тура по России длительностью до 7 дней составляет 32,5 тыс. рублей. Аналогичная путевка в Таиланд обойдется в 64, 8 тыс. рублей, Индию – 53,4 тыс. рублей, пишет РБК.

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