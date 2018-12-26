Зарубежная недвижимость стала «кубышкой» для населения РФ

Спрос на зарубежную недвижимость у россиян за два года вырос на 70%, следует из данных исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

Последнее аналогичное исследование качества жизни проводилось два года назад. За это время интерес россиян к покупке недвижимости за рубежом вырос в полтора раза.

По мнению проректора университета Алексея Зубца, полученные данные свидетельствуют о желании обезопасить собственные накопления. Россияне часто интересуются жильем в Болгарии, Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории.

Спрос на недвижимость в Турции за два года вырос в 4 раза, в Болгарии – в 2,5 раза. Европейская недвижимость по-прежнему часто не по карману жителям России. Спрос на жилье во Франции, в Греции, Британии остался на уровне двухлетней давности. На 20% сократилось число желающих купить недвижимость в Испании. Вместе с тем оживился спрос на дома в Армении и Грузии, передает «Российская газета».

Коммерческая недвижимость не популярна среди россиян. Лишь в Турции некоторые присматриваются к местным магазинам.

Позволить себе купить дом или квартиру за границей в основном могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Не прочь приобрести зарубежную недвижимость жители Сочи, Владивостока, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга. В этих городах уровень жизни достаточно высокий.

Самый большой объем инвестиций в зарубежную недвижимость наблюдался в 2013 году. Россияне вложили 2,1 млрд долларов в жилье за границей.