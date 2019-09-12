Суд зарегистрировал заявление о банкротстве Минкульта

Некий Евгений Юмашев обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением о признании банкротом Министерства культуры Российской Федерации.

11 сентября суд зарегистрировал заявление, однако к производству оно пока не принято.

Согласно открытым документам ведомства, на которые обратило внимание РИА «Новости», в 2005-2006 годах Юмашев Евгений Игоревич (ФИО полностью совпадает с заявителем по делу о банкротстве) занимал должность начальника юридического отдела административно-правового департамента министерства.

По словам партнера юрфирмы Petrol Chilikov Егора Чиликова, заявление явно преследует какие-то иные цели, нежели банкротство и ликвидация Минкульта. Поскольку ведомство является федеральным государственным казенным учреждением, оно попросту не может быть признано банкротом в соответствии с нормами Гражданского кодекса.

По мнению господина Чиликова, суд не примет к рассмотрению загадочное заявление и вернет его гражданину Юмашеву.