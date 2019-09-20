РЖД запустит обновленный «Сапсан» к Новому году

В декабре текущего года ОАО «РЖД» запустит обновленный высокоскоростной поезд «Сапсан». Он будет курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

Как сообщает «Интерфакс», модернизация коснулась в основном интерьера поезда. В обновленном «Сапсане» заменили обивку и чехлы кресел и изменили цветовое оформление салонов.

Для удобства пассажиров теперь в креслах предусмотрены розетки для зарядки гаджетов и USB-разъемы.

Кроме этого, «РЖД» позаботилась о регулировке освещения и детской зоне с игровым уголком.

Ранее компания «Вагонреммаш» представила концепт новых плацкартных вагонов без боковых полок.