В новых плацкартных вагонах РЖД появятся душ и приватные зоны

РЖД представила концепт новых плацкартных вагонов. В них предусмотрены пассажирские места со шторами, а также душ и пеленальный столик.

Новые вагоны оборудуют на базе общих и плацкартных. Интерьер выполнят в светлых тонах, сами полки будут серого цвета с красными подголовниками.

Каждое место оснастят розеткой и USB-разъемом, а также шторами в виде вертикальных жалюзи, чтобы закрыться или полностью отгородиться от попутчиков. В туалетах предусмотрены душ, пеленальный столик, автоматический кран, жидкое мыло, бумажные полотенца и сушилка для рук.

Замену старых вагонов планируют начать в 2019 году, сообщает РИА Новости. Реновации выбраны в соответствии с пожеланиями пассажиров и с учетом таких трендов, как создание персонального пространства, высокая техническая оснащенность, заявили в пресс-службе компании.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания задумалась о замене полок в плацкартных вагонах капсулами.