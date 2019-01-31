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Запуск спутников для интернета отложен из-за треснутого «Союза»

Запуск спутников для интернета отложен из-за треснутого «Союза»

Запуск британских спутников OneWeb для глобального интернета отложили из-за трещины в разгонном блоке «Союза». Об этом сообщил гендиректор британской компании Грег Уайлер.

«Это правда, есть проблема, связанная с ракетой, которая вынудила нас перенести запуск», - сообщил он.

Дату, когда состоится новый старт, еще не назначили, пишет «Интерфакс». Первоначально спутники планировали запустить в космос 20 февраля.

Накануне сообщалось, что в российском разгонном блоке «Фрегат» ракеты-носителя «Союз» обнаружена трещина. Из-за этого запуск спутников оказался на грани срыва. В «Роскосмосе» обещали устранить недостатки до 20 февраля.

Британская компания OneWeb планирует запустить в космос порядка 900 спутников для обеспечения всех жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Это вызывало опасения ФСБ, однако «Роскосмос» продолжил сотрудничать с британцами.

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