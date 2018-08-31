Запрет на выдачу США виз россиянам назвали бандитизмом
США прекратили выдавать визы гражданам России.
Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь назвал международным бандитизмом действия США, которые не только нарушают все действующие договорённости между странами в области дипотношений, но и просто выходят за рамки гуманистического подхода.
По его мнению, сложившаяся ситуация с визами стала следствием напряжённых международных отношений с Россией, а также внутриполитической борьбы в США между командой Трампа и его противниками, сообщает «НСН».
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