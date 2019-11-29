Запрет на полеты для Boeing 737 Max продлен до конца января

Полеты лайнеров Boeing 737 Max, как ожидается, возобновятся не раньше 2020 года.

По словам американских чиновников управления гражданской авиации, выработка новых требований по подготовке пилотов продлится до конца января следующего года.

Кроме того, для возвращения этих самолетов на коммерческие маршруты потребуется еще несколько недель, чтобы пройти ряд тестов, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, американские авиакомпании Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines проведут тестовые полеты обновленных Boeing 737 Max, чтобы доказать безопасность этих самолетов до официального разрешения на их эксплуатацию.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, полеты будут выполнять без людей на борту.

Таким образом, тестовые полеты станут частью PR-кампании, которая должна показать, что представители индустрии готовы сделать все необходимое, чтобы гарантировать безопасность своих пассажиров.

Как отмечает собеседник издания, в испытаниях будет сделан акцент на работу автоматической системы коррекции маневрирования, которая, веротяно, могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

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