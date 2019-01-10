Запрет на передачу Курил Японии закрепят в законе РФ

Запрет на передачу Курил Японии закрепят в законе РФ

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий передачу Курильских островов. Его автором стал лидер фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Документ носит название «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии». В нем говорится, что острова отошли России по итогам Второй мировой войны на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, а также Мирного договора с Японией от 8 сентября 1951 года.

Курилы «являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области», отмечается в тексте. Законопроект устанавливает запрет на ратификацию любых правовых актов об отторжении Курильских островов.

Документ разработан после принятия японским парламентом поправок в закон «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий». В нем говорится о принадлежности четырех островов Курильской гряды Японии и поставлена задача как можно скорее вернуть их в состав страны, пишет «Новая газета».

Россия и Япония 70 лет не могут заключить мирный договор из-за территориального спора за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряду Хабомаи. Токио считает территории оккупированными Россией, а Москва настаивает, что острова перешли по итогам Второй мировой войны.

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