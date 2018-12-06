Запрещенного китайца Chery Tiggo вернули на российский рынок

Росстандарт дал разрешение на продажу кроссовера Chery Tiggo 3, который ранее был запрещен для продажи в России. Производитель обязался исправить нарушения, выявленные ранее ведомством.

Продажи запретили в связи с несоответствием действительности безопасности стекол и неправильной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС. Всего Росстандарт выявил 2 730 автомобилей с дефектами. Машины произвели с 9 января 2018 года по настоящее время.

Владельцев авто Chery Tiggo 3 пригласят в сервисные центры для проведения работ по устранению выявленных неисправностей. На машинах донастроят эквалайзер устройства модуля ЭРА-ГЛОНАСС и исправят системы оповещения.

Информацию об используемых стеклах внесут в Одобрение типа транспортного средства. Безопасность стекол подтверждена сертификатом соответствия, уточняют «Известия».

Ранее стало известно, что самым популярным китайским автомобилем в России в 2018 году стал Chery Tiggo. Спрос на внедорожник составил 18%.