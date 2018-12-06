Запрещенного китайца Chery Tiggo вернули на российский рынок

Запрещенного китайца Chery Tiggo вернули на российский рынок

Росстандарт дал разрешение на продажу кроссовера Chery Tiggo 3, который ранее был запрещен для продажи в России. Производитель обязался исправить нарушения, выявленные ранее ведомством.

Продажи запретили в связи с несоответствием действительности безопасности стекол и неправильной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС. Всего Росстандарт выявил 2 730 автомобилей с дефектами. Машины произвели с 9 января 2018 года по настоящее время.

Владельцев авто Chery Tiggo 3 пригласят в сервисные центры для проведения работ по устранению выявленных неисправностей. На машинах донастроят эквалайзер устройства модуля ЭРА-ГЛОНАСС и исправят системы оповещения.

Информацию об используемых стеклах внесут в Одобрение типа транспортного средства. Безопасность стекол подтверждена сертификатом соответствия, уточняют «Известия».

Ранее стало известно, что самым популярным китайским автомобилем в России в 2018 году стал Chery Tiggo. Спрос на внедорожник составил 18%.

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