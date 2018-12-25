США заподозрили в изменении вирусов для истребления россиян

США заподозрили в изменении вирусов для истребления россиян

В лабораториях США, расположенных на территории постсоветского пространства, искусственно изменяли вирусы. Такое предположение сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В подтверждение своих слов она привела ситуацию в Грузии, куда летом отправилась группа российских детей. После возвращения их госпитализировали с острой кишечной инфекцией в тяжелом состоянии. Врачи выяснили, что этот вариант штамма вируса нигде не описан, сообщает РИА Новости.

«Что говорят наши эксперты? Они не исключают возможность искусственного изменения», - заявила Попова.

Врачи в Грузии убеждены, что указанное заболевание встречается нередко. Вместе с тем за девять месяцев 2018 года было выявлено 57 случаев заражения, пишет ФБА «Экономика сегодня». Половина из них зафиксирована в Тбилиси.

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Тбилиси открылась весной 2011 года. В сентябре этого года экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе предположил, что там могли проводиться секретные опыты над людьми.

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Теги:
Места: Россия, США
События: здоровье
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