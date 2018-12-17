Запасов нефти в России осталось на 23-25 лет

Запасов нефти в России при современном уровне добычи хватит еще на 23-25 лет. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.

По его словам, Россия стабильно обеспечивает воспроизводство запасов. «На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги», - отметил он в интервью НТВ.

Киселев заверил, что резервы соответствуют мировым уровням и даже превосходят их.

В ноябре он заявлял, что прирост запасов по итогам года составит 520-530 млн тонн. Это ниже, чем ожидалось. В 2017 году прирост оценивался в 550 млн тонн.