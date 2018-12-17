Запасов нефти в России осталось на 23-25 лет
Запасов нефти в России при современном уровне добычи хватит еще на 23-25 лет. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев.
По его словам, Россия стабильно обеспечивает воспроизводство запасов. «На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги», - отметил он в интервью НТВ.
Киселев заверил, что резервы соответствуют мировым уровням и даже превосходят их.
В ноябре он заявлял, что прирост запасов по итогам года составит 520-530 млн тонн. Это ниже, чем ожидалось. В 2017 году прирост оценивался в 550 млн тонн.
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