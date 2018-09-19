На западной Украине запретили русскоязычный культурный продукт
В Львовской области Украины запретили публично использовать русскоязычный «культурный продукт» «до полного прекращения оккупации территории Украины».
Разъяснением мораториев для населения и юридических лиц будет заниматься межведомственная рабочая группа.
Решение поддержали 57 членов парламента Украины.
Региональный парламент также планирует подготовить обращение в Верховную раду, чтобы распространить действие запрета на всю страну, сообщает «НСН».
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