На западной Украине запретили русскоязычный культурный продукт

В Львовской области Украины запретили публично использовать русскоязычный «культурный продукт» «до полного прекращения оккупации территории Украины».

Разъяснением мораториев для населения и юридических лиц будет заниматься межведомственная рабочая группа.

Решение поддержали 57 членов парламента Украины.

Региональный парламент также планирует подготовить обращение в Верховную раду, чтобы распространить действие запрета на всю страну, сообщает «НСН».